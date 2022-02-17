Российский фильм «Трэп» признали лучшей короткометражкой на Берлинале
Лучшим короткометражным фильмом на Берлинском кинофестивале признали работу режиссёра Анастасии Вебер «Трэп», сообщает пресс-служба кинопремии.
Вебер окончила Санкт-петербургскую школу нового кино, фильм «Трэп» является её дипломной работой, в которой рассказывается о жизни молодых людей в большом городе.
Режиссёр снимала «Трэп» в течение нескольких лет, в фильме снялись непрофессиональные актеры.
Ранее американская академия кинематографических искусств и наук объявила, что на премии «Оскар» впервые проведут зрительское голосование. Кроме того, ведущими церемонии впервые станут три женщины, пишет журнал «Профиль».
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