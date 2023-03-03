Российскую драму «Праведник» покажут в кинотеатрах Израиля
С 13 апреля зрители в Израиле смогут посмотреть военно-историческую драму «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК).
Отмечается, что израильские зрители увидят фильм в кинотеатрах с субтитрами на иврите.
Фильм «Праведник» повествует о том, как в 1942 году офицер Красной армии вывел с оккупированной Белоруссии более 200 евреев. Главные роли в «Праведнике» исполнили Александр Яценко, Константин Хабенский, Сергей Маковецкий, Евгений Ткачук, Федор Добронравов и другие.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН рассказал, какое кино интересно россиянам.
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