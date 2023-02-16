«Нужен “Чебурашка”»: Кинокритик рассказал, какое кино интересно россиянам

«Даже в простое время российского зрителя не интересовали фильмы на военную тематику. Все они без исключения с треском проваливались в прокате — и “Сталинград”, и “Крылья над Берлином”, и “Первый Оскар”, и “Зоя”, и “Подольские курсанты”. Не знаю, повторит их судьбу “Праведник” или станет исключением», — сказал Шнейдеров.

Собеседник НСН рассказал, какое кино нужно сегодня зрителю.

«Сегодня нужен “Чебурашка”— он собрал более шести миллиардов, а следующий за ним фильм “Сердце Пармы” не собрал и миллиарда. Люди настолько одурели от происходящего вокруг, что хотят просто посмотреть кино для души, для спокойствия», — добавил он.

В заключение Шнейдеров порассуждал, экранизации каких советских мультфильмов могут иметь успех у россиян.

«Сейчас Сарик Андреасян собирается экранизировать “Трое из Простоквашино”. Не знаю, что получится, но вообще сейчас крупнейшие издательства вкладывают деньги в экранизации тех книг, которые они издают. Надеюсь, там будет не только литература для взрослых, но и книги для детей. Приличной детской литературы в России хватает. Конечно, громкий успех “Чебурашки” повторить сложно, но хорошее детское кино наверняка появится. Есть же очень даже неплохие “Артек. Большое путешествие” и “Календарь ма(й)я” — не блокбастеры, но вполне добротные фильмы для подрастающего поколения», — подытожил он.

Ранее председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что самый кассовый российский фильм «Чебурашка» выйдет в прокат в странах Ближнего Востока. Об этом сообщило агентство НСН.

