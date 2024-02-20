Российское авторское общество отказалось от иска к Киркорову

РАО утверждало, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, исполненных им в Кремлевском Дворце в апреле 2022 года.

Филипп Киркоров в декабре оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Певца раскритиковали за появление на мероприятии, ряд концертов и эфиров с его участием были отменены. Позднее появилась информация о поездке артиста в зону проведения спецоперации на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



