Российское авторское общество отказалось от иска к Киркорову
Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска к Филиппу Киркорову. Ранее РАО намеревалось взыскать с исполнителя 2 миллиона рублей за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений. Иск был подан 28 декабря 2023 года, а 19 февраля зарегистрировано ходатайство об отказе от иска, следует из картотеки арбитражных дел. Суд рассмотрит ходатайство сегодня.
РАО утверждало, что Киркоров не выплатил вознаграждение авторам песен, исполненных им в Кремлевском Дворце в апреле 2022 года.
Филипп Киркоров в декабре оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Певца раскритиковали за появление на мероприятии, ряд концертов и эфиров с его участием были отменены. Позднее появилась информация о поездке артиста в зону проведения спецоперации на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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