Израиль назвал смерть раввина в ОАЭ терроризмом

Власти ОАЭ пока заявление Израиля не комментировали.



Цви Коган находился в Абу-Даби с 2020 года, с момента, когда Израиль нормализовал отношения с ОАЭ. Раввин представлял иудейское религиозное движения «Хабад» в Абу-Даби.



О пропаже Цви Когана стало известно 23 ноября. В МИД ОЭА сообщали, что расследуют произошедшее. СМИ писали, что по одной из версий подозреваемые в убийстве раввина сбежали в Турцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» https://t.me/nsnfm

