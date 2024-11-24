Израиль назвал смерть раввина в ОАЭ терроризмом

Раввин Цви Коган найден мертвым в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). С 21 ноября он числился пропавшим без вести, пишет The Times of Israel.

Израиль считает, что Когана убили. В заявлении канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху инцидент охарактеризован как «подлый антисемитский акт террора».

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Власти ОАЭ пока заявление Израиля не комментировали.

Цви Коган находился в Абу-Даби с 2020 года, с момента, когда Израиль нормализовал отношения с ОАЭ. Раввин представлял иудейское религиозное движения «Хабад» в Абу-Даби.

О пропаже Цви Когана стало известно 23 ноября. В МИД ОЭА сообщали, что расследуют произошедшее. СМИ писали, что по одной из версий подозреваемые в убийстве раввина сбежали в Турцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» https://t.me/nsnfm

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
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