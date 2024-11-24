СМИ: В Подмосковье бизнесмен отсудил у BMW 300 млн руб. из-за неработающего вентилятора
В Подмосковье бизнесмен отсудил у компании BMW 300 млн рублей из-за неработающего вентилятора. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
По данным истопника, в 2021 году мужчина купил BMW Х7 за 11 млн рублей в полной комплектации, в которую вошел и обдув спинок передних сидений. Однако, по словам бизнесмена, вентилятор скрежетал по обшивке и бил водителя по спине.
В связи с этим мужчина подал иск о замене авто. По решению судьи, теперь BMW должна платить ему неустойку до замены автомобиля. Однако после ухода из России компания не стала этого делать. Пени составили 6,5 млн за месяц, и в итоге накопилось 300 млн рублей задолженности.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России упростили оформление машино-мест в собственность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru