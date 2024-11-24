СМИ: В Подмосковье бизнесмен отсудил у BMW 300 млн руб. из-за неработающего вентилятора

В связи с этим мужчина подал иск о замене авто. По решению судьи, теперь BMW должна платить ему неустойку до замены автомобиля. Однако после ухода из России компания не стала этого делать. Пени составили 6,5 млн за месяц, и в итоге накопилось 300 млн рублей задолженности.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России упростили оформление машино-мест в собственность.