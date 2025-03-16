Российский ВУЗ подтвердил, что Эйдельштейн имеет право на отсрочку от армии
Актер Марк Эйдельштейн имеет право на отсрочку от армии, поскольку учится в аспирантуре Нижегородского государственного университета (ННГУ). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
«Учится на бюджете. Аспирантура даёт право на отсрочку», - заявил сотрудник пресс-службы ННГУ Алексей Никонов.
По словам Никонова, Эйдельштейн учится в аспирантуре филологического факультета вуза с 2023 года.
Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что представители Нижегородского военного комиссариата начали поиски российского актера Марка Эйдельштейна из-за того, что он не отметился в военкомате. Позже Mash разместил видеокомментрий актера, где он рассказал о том, что не сдал вовремя сессию и сейчас как раз приехал в Нижний Новгород решать эту проблему. В свою очередь PR-менеджер артиста Ольга Малаева в интервью ТАСС опровергла информацию о возможных проблемах с военкоматом. По её словам, у Эйдельштейна не должно возникнуть сложностей с отсрочкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Марк Эйдельштейн — российский актёр театра и кино, родился 18 февраля 2002 года в Нижнем Новгороде. В 2020 году он поступил в Школу-студию МХАТ. Популярность к актёру пришла после исполнения главной роли в драме «Страна Саша», мировая премьера которой состоялась в феврале 2022 года на Берлинском кинофестивале (Берлинале). В 2023 году Марк снялся в военной драме «Праведник», а в 2024 году принял участие в съёмках фильмов «Сто лет тому вперёд» и «Анора». Последний, 2 марта 2025 года, был удостоен пяти премий «Оскар».
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