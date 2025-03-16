СМИ: Нижегородский военком ищет актера Марка Эйдельштейна
Представители Нижегородского военного комиссариата начали поиски молодого популярного российского актера Марка Эйдельштейна. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».
По данным источника, причиной этого мог стать факт того, что 23-летняя звезда оскароносного фильма «Анора» не отметился в военкомате. Известно, что знаменитость не служил в армии, а отсрочка от нее у актера закончилась.
Недавно Марк Эйдельштейн, также известный по фильму-«миллиардеру» «Сто лет тому вперед» посетил церемонию вручения «Оскара» в Лос-Анджелесе в США. Фильм режиссера Шона Бэйкера «Анора», в котором также сыграл номинант на главную кинонаграду актер Юрий Борисов, стал победителем сразу в пяти номинациях. Сам Эйдельштейн исполнил в ленте главную роль сына российского олигарха.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что против 26-летнего российского актера Глеба Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии, после чего артист сам явился к следователю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru