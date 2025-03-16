СМИ: Нижегородский военком ищет актера Марка Эйдельштейна

Недавно Марк Эйдельштейн, также известный по фильму-«миллиардеру» «Сто лет тому вперед» посетил церемонию вручения «Оскара» в Лос-Анджелесе в США. Фильм режиссера Шона Бэйкера «Анора», в котором также сыграл номинант на главную кинонаграду актер Юрий Борисов, стал победителем сразу в пяти номинациях. Сам Эйдельштейн исполнил в ленте главную роль сына российского олигарха.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что против 26-летнего российского актера Глеба Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии, после чего артист сам явился к следователю.