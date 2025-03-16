Представители Эйдельштейна уточнят детали о неявке актера в военкомат
В пресс-службе российского актера Марка Эйдельштейна сообщили, что уточнят детали по его документам для военкомата. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Сейчас Марк приехал в родной Нижний Новгород и мы уточним все детали по документам», – отметили в пресс-службе.
16 марта Telegram-канал Mash сообщил, что у 23-летний актера закончилась отсрочка от службы в армии, однако он пока не явился в военкомат Нижнего Новгорода. Тем не менее, PR-менеджер артиста Ольга Малаева в интервью ТАСС опровергла информацию о возможных проблемах с военкоматом. По её словам, у Эйдельштейна не должно возникнуть сложностей с отсрочкой.
Марк Эйдельштейн - российский актёр театра и кино. Родился 18 февраля 2002 года в Нижнем Новгороде.В 2020-м Марк стал студентом Школы-студии МХАТ. Известность приобрёл после исполнения главной роли в драме «Страна Саша», мировая премьера которой состоялась в феврале 2022 года на Берлинале. В 2023 году снялся в военной драме «Праведник», в 2024 - в фильме «Сто лет тому вперёд» и «Анора», который 2 марта 2025 года получил пять «Оскаров», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сейчас Марк аспирант филологического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского.
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