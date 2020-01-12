Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США

Лента «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова завоевала приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы как лучший фильм на иностранном языке. Награда присуждена картине на фестивале в Палм-Спрингс в США. Также отечественная драма включена в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в этой же номинации, отмечает Газета.ru.

Балагов, который не участвовал в церемонии награждения, опубликовал видеообращение, в котором оценил значение премии.

«Признание «Дылды» для меня особенно ценно и важно, потому что я чувствовал, что история о послевоенной травме, о женщинах, пытающихся вновь обрести смысл жизни сразу после войны, должна быть рассказана. И я вижу, что эта история услышана, что ее понимают, а главное чувствуют далеко за пределами России», — сказал кинорежиссер.