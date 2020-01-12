Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
Лента «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова завоевала приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы как лучший фильм на иностранном языке. Награда присуждена картине на фестивале в Палм-Спрингс в США. Также отечественная драма включена в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в этой же номинации, отмечает Газета.ru.
Балагов, который не участвовал в церемонии награждения, опубликовал видеообращение, в котором оценил значение премии.
«Признание «Дылды» для меня особенно ценно и важно, потому что я чувствовал, что история о послевоенной травме, о женщинах, пытающихся вновь обрести смысл жизни сразу после войны, должна быть рассказана. И я вижу, что эта история услышана, что ее понимают, а главное чувствуют далеко за пределами России», — сказал кинорежиссер.
Отмечается, что фильм «Дылда» ранее получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» от жюри Каннского кинофестиваля.
«Дылда» рассказывает о жизни двух бывших фронтовичек в послевоенном Ленинграде. В картине сыграли Василиса Перелыгина, Виктория Мирошниченко, Игорь Широков, Андрей Быков и другие.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН высказался насчет наград, присужденных на кинопремии «Золотой глобус». Российские фильмы получили от него довольно низкую оценку.
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