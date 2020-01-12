Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США

12 января 202020:00

Лента «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова завоевала приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы как лучший фильм на иностранном языке. Награда присуждена картине на фестивале в Палм-Спрингс в США. Также отечественная драма включена в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в этой же номинации, отмечает Газета.ru.

Балагов, который не участвовал в церемонии награждения, опубликовал видеообращение, в котором оценил значение премии.

«Признание «Дылды» для меня особенно ценно и важно, потому что я чувствовал, что история о послевоенной травме, о женщинах, пытающихся вновь обрести смысл жизни сразу после войны, должна быть рассказана. И я вижу, что эта история услышана, что ее понимают, а главное чувствуют далеко за пределами России», — сказал кинорежиссер.

Новости за ночь: «Дылда» Балагова попала в шорт-лист «Оскара»

Отмечается, что фильм «Дылда» ранее получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» от жюри Каннского кинофестиваля.

«Дылда» рассказывает о жизни двух бывших фронтовичек в послевоенном Ленинграде. В картине сыграли Василиса Перелыгина, Виктория Мирошниченко, Игорь Широков, Андрей Быков и другие.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН высказался насчет наград, присужденных на кинопремии «Золотой глобус». Российские фильмы получили от него довольно низкую оценку.

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ФОТО: РИА Новости
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