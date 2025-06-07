При этом российские компании нередко приобретают не только готовые фильмы, но и проекты на стадии сценариев. Как пояснила президент компании Arna Media, это таит в себе определенные риски, однако все они прописываются в контрактах.

«Наш бизнес в целом очень похож на "русскую рулетку". Тем не менее, есть способы снизить риски. У нас все актеры прописаны в контракте. Фильм должен быть снят по сценарию, который нам очень понравился. Если будут какие-то серьезные отличия, это повод расторгнуть договор или получить большую скидку», - уточнила Мотина.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с «Радиоточкой НСН» допустила, что российские дистрибьюторы были ограничены в выборе фильмов с 78-го Каннского фестиваля, поскольку ряд крупных зарубежных студий по-прежнему не работает с Россией.

