В российский прокат выйдет фильм Ричарда Линклейтера «Новая волна»
В российских кинотеатрах покажут комедию Ричарда Линклейтера, ставшую ранее одной из главных премьер 78-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба компании «Экспонента фильм», которая выступила дистрибьютором картины в России.
Для режиссера это первая лента, которая полностью снята на французском языке.
Проект расскажет историю создания ключевого фильма французской новой волны «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара. Режиссера на экране воплотил Гийом Марбек. Роль Жан-Поля Бельмондо исполнил Обри Дюллен. Также в картине снималась Зои Дойч.
Ранее сообщалось, что в официальном российском прокате представят фильм открытия Каннского фестиваля 2025 года «Уехать однажды» французского режиссера Амели Боннен, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru