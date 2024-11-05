Билеты берут: Директор «Ленкома» опроверг завышенные цены в театрах

Народный артист России Николай Цискаридзе ранее заявил о высоких ценах на билеты в главные театры страны, отметив, что они должны быть доступными для всех. По его словам, посещать театры сегодня могут только богатые люди, а стоимость билета сопоставима с месячным окладом обычного россиянина. Варшавер заявил, что театрам следовало бы расширить ценообразование.

«Если билеты берут, значит, есть возможность. Неправда, что люди не могут попасть на спектакль. К нам попадают и благодарят за разное ценообразование, которое должно быть в каждом театре. Расценки должны распределяться на 8-10 вариантов. Если ценообразование будет разное, то разные слои населения смогут покупать билеты», - заявил он.