Билеты берут: Директор «Ленкома» опроверг завышенные цены в театрах
Рост стоимости билетов позволяет театрам окупать финансирование новых постановок, однако нельзя забывать о зрителе, заявил НСН директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
Директор «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в разговоре с НСН допустил, что театрам следовало бы предусматривать больше вариантов цен, чтобы билеты на постановки были доступны каждому зрителю.
Народный артист России Николай Цискаридзе ранее заявил о высоких ценах на билеты в главные театры страны, отметив, что они должны быть доступными для всех. По его словам, посещать театры сегодня могут только богатые люди, а стоимость билета сопоставима с месячным окладом обычного россиянина. Варшавер заявил, что театрам следовало бы расширить ценообразование.
«Если билеты берут, значит, есть возможность. Неправда, что люди не могут попасть на спектакль. К нам попадают и благодарят за разное ценообразование, которое должно быть в каждом театре. Расценки должны распределяться на 8-10 вариантов. Если ценообразование будет разное, то разные слои населения смогут покупать билеты», - заявил он.
По словам собеседника НСН, повышая стоимость билетов, театры стремятся окупить вложения в новые постановки.
«Такого количества театров, которые позволяет себе правительство Москвы, нет ни в одной стране мира. Как можно полностью обеспечить все эти театры? Государство помогает каждому театру Москвы на 50%, дальше надо самим обеспечивать себя: кормить обслуживающий персонал, актеров. Поэтому идет повышение ценообразования с учетом затрат на тот или иной спектакль. Кроме того, есть театры, рассчитанные на 1300-1400 зрительных мест, а есть залы на 200-500 человек. Театрам, в которых мало мест, надо как-то выживать», - подытожил он.
Ранее директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщил «Радиоточке НСН», что повышение стоимости билетов остается для театров единственным механизмом борьбы с перекупщиками.
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