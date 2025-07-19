Актер Глеб Калюжный набрал восемь килограммов за время службы в армии

Сегодня актер принял присягу. Он рассказал, что служит в Семеновском полку, но его подразделение держится в секрете.



По словам Калюжного, ему приятно, что его узнают сослуживцы. При этом повышенного внимания к себе актер не ощущает.



Напомним, 27 мая актера забрали в армию. Он добровольно пришел на призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

