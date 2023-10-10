Родившая от Аль Пачино девушка ушла к 62-летнему миллиардеру
Нур Альфалла разорвала отношения с актером Аль Пачино и решила вернуться к бывшему 62-летнему миллиардеру Николасу Берггрюену, сообщило издание TMZ.
По данным издания, Нур и Николас пришли вместе на концерт Стинга в Лос-Анджелесе. Отмечается, что это был их первый совместный выход после расставания в 2020 году.
Напомним, 29-летняя Нур Альфалла в июне этого года родила Аль Пачино ребенка. Актер сначала сомневался в своем родительстве и сделал тест ДНК — результат пришел положительный. Тогда сообщалось, что Аль Пачино сам расстался с молодой возлюбленной.
Также сообщалось, что Альфалла просила полную опеку над сыном с условием, что отцу разрешается «в разумных пределах» посещать ребенка, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru