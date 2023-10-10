Родившая от Аль Пачино девушка ушла к 62-летнему миллиардеру

По данным издания, Нур и Николас пришли вместе на концерт Стинга в Лос-Анджелесе. Отмечается, что это был их первый совместный выход после расставания в 2020 году.

Напомним, 29-летняя Нур Альфалла в июне этого года родила Аль Пачино ребенка. Актер сначала сомневался в своем родительстве и сделал тест ДНК — результат пришел положительный. Тогда сообщалось, что Аль Пачино сам расстался с молодой возлюбленной.

Также сообщалось, что Альфалла просила полную опеку над сыном с условием, что отцу разрешается «в разумных пределах» посещать ребенка, отмечает RT.

