СМИ: актер Аль Пачино стал отцом в 83 года

По его словам, ребенка назвали Роман Пачино.

Это четвертый ребенок актера и первый у Аль Пачино с 29-летней Нур Альфаллах.

Ранее отцом уже в седьмой раз стал 79-летний актёр Роберт Де Ниро, у него родилась дочь, которую назвали Джия Вирджиния, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

