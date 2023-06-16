СМИ: актер Аль Пачино стал отцом в 83 года
16 июня 202303:05
Знаменитый американский актер Аль Пачино стал отцом в 83 года, сообщает TMZ со ссылкой на его представителя Стэна Розенфилда.
По его словам, ребенка назвали Роман Пачино.
Это четвертый ребенок актера и первый у Аль Пачино с 29-летней Нур Альфаллах.
Ранее отцом уже в седьмой раз стал 79-летний актёр Роберт Де Ниро, у него родилась дочь, которую назвали Джия Вирджиния, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru