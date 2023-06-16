СМИ: актер Аль Пачино стал отцом в 83 года

Знаменитый американский актер Аль Пачино стал отцом в 83 года, сообщает TMZ со ссылкой на его представителя Стэна Розенфилда.

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По его словам, ребенка назвали Роман Пачино.

Это четвертый ребенок актера и первый у Аль Пачино с 29-летней Нур Альфаллах.

Ранее отцом уже в седьмой раз стал 79-летний актёр Роберт Де Ниро, у него родилась дочь, которую назвали Джия Вирджиния, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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