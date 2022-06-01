Режиссёр Серебренников решил продвигать русскую культуру в Европе

По его слова, сейчас её массово запрещают, но нужно сделать всё возможное для её сохранения, чтобы ее «уважали и не забыли»

«Важно понимать, что вся русская культура — литература, театр, кино, музыка — она вся про хрупкость человека. Уязвимость и его ценность», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что «отменить» седьмую часть суши невозможно - «Россия, была, есть и будет».