Режиссёр Серебренников решил продвигать русскую культуру в Европе
Режиссер Кирилл Серебренников в интервью YouTube-каналу «Радио Долин» заявил, что намерен продвигать в Европе русскую культуру.
По его слова, сейчас её массово запрещают, но нужно сделать всё возможное для её сохранения, чтобы ее «уважали и не забыли»
«Важно понимать, что вся русская культура — литература, театр, кино, музыка — она вся про хрупкость человека. Уязвимость и его ценность», — подчеркнул он.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что «отменить» седьмую часть суши невозможно - «Россия, была, есть и будет».
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