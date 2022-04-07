Мишустин заявил, что Россию невозможно «отменить»

Выступая в Госдуме глава кабмина отметил, что в настоящее время на страну оказывается экономическое и политическое давление.

По его словам, на этот раз ограничения направлены не против конкретных представителей власти, а бьют по всем гражданам, «их обычному образу жизни и кошельку», лишая их возможности покупать привычные товары, отключая от сервисов и услуг.

«Россию пытаются просто «отменить». «Запретить» нашу культуру, спорт, язык... Можно, конечно, заклеить название нашей страны на карте, на глобусе, но закрыть одну седьмую часть суши невозможно», - заключил председатель правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о прогрессирующей на Западе дискриминации всего, что связано с Россией, сообщает RT.