Мишустин заявил, что Россию невозможно «отменить»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что «отменить» седьмую часть суши невозможно - «Россия, была, есть и будет», сообщает ТАСС.
Выступая в Госдуме глава кабмина отметил, что в настоящее время на страну оказывается экономическое и политическое давление.
По его словам, на этот раз ограничения направлены не против конкретных представителей власти, а бьют по всем гражданам, «их обычному образу жизни и кошельку», лишая их возможности покупать привычные товары, отключая от сервисов и услуг.
«Россию пытаются просто «отменить». «Запретить» нашу культуру, спорт, язык... Можно, конечно, заклеить название нашей страны на карте, на глобусе, но закрыть одну седьмую часть суши невозможно», - заключил председатель правительства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о прогрессирующей на Западе дискриминации всего, что связано с Россией, сообщает RT.
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