Режиссера фильма «Ученик. Восхождение Трампа» обвинили в домогательствах

Американского режиссера Али Аббаси, который снял картину «Ученик. Восхождение Трампа», обвинили в домогательствах. Об этом сообщает издание «Variety».

По данным источника, в связи с этим кинематографист даже лишился контрактов с компаниями «Creative Artists Agency» (CAA) и «Management 360».

Издание писало, что Аббаси якобы приставал к одной из звезд первой величины на вечеринке CAA после церемонии вручения премии «Золотой глобус» в отеле «Chateau Marmont» в Лос-Анджелесе.

Еще одна женщина подала иск о сексуальном насилии против рэпера Diddy

До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что голливудская актриса Блейк Лайвли обратилась с иском в суд за домогательства и попытку дискредитировать ее репутацию против коллеги по фильму «Все закончится на нас», актера и режиссера Джастина Бальдони.

Ранее российский кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН предположил, что картина «Ученик. Восхождение Трампа» не получила прокатного удостоверения в РФ, так как лента является антитрампистской, и Минкультуры России решило «перебдеть», чем портить отношения с избранным президентом США.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Кадр из фильма «Ученик. Восхождение Трампа»
ТЕГИ:ПроисшествиеСШАФильмРежиссерДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры