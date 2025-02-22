Режиссера фильма «Ученик. Восхождение Трампа» обвинили в домогательствах

Американского режиссера Али Аббаси, который снял картину «Ученик. Восхождение Трампа», обвинили в домогательствах. Об этом сообщает издание «Variety».

По данным источника, в связи с этим кинематографист даже лишился контрактов с компаниями «Creative Artists Agency» (CAA) и «Management 360».

Издание писало, что Аббаси якобы приставал к одной из звезд первой величины на вечеринке CAA после церемонии вручения премии «Золотой глобус» в отеле «Chateau Marmont» в Лос-Анджелесе.