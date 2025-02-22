Режиссера фильма «Ученик. Восхождение Трампа» обвинили в домогательствах
Американского режиссера Али Аббаси, который снял картину «Ученик. Восхождение Трампа», обвинили в домогательствах. Об этом сообщает издание «Variety».
По данным источника, в связи с этим кинематографист даже лишился контрактов с компаниями «Creative Artists Agency» (CAA) и «Management 360».
Издание писало, что Аббаси якобы приставал к одной из звезд первой величины на вечеринке CAA после церемонии вручения премии «Золотой глобус» в отеле «Chateau Marmont» в Лос-Анджелесе.
До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что голливудская актриса Блейк Лайвли обратилась с иском в суд за домогательства и попытку дискредитировать ее репутацию против коллеги по фильму «Все закончится на нас», актера и режиссера Джастина Бальдони.
Ранее российский кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН предположил, что картина «Ученик. Восхождение Трампа» не получила прокатного удостоверения в РФ, так как лента является антитрампистской, и Минкультуры России решило «перебдеть», чем портить отношения с избранным президентом США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru