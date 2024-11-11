«Решили перебдеть!»: Шнейдеров об отказе в прокате фильму о Трампе
Фильм бессмысленно показывать в кинотеатрах РФ нелегально, поскольку на него не будет большого спроса, отметил в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» является явно антитрампистским, Минкультуры РФ решило перебдеть, чем портить отношения с избранным президентом США, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что биографический фильм «Ученик. Восхождение Трампа» режиссера Али Аббаси не выйдет в российский прокат. Картина не получила прокатного удостоверения, причина не называется. Премьера байопика должна была состояться 14 ноября. Также был отменен пресс-показ, назначенный на 12 ноября.
«На мой взгляд, Министерство культуры обнаглело окончательно. Прокатное удостоверение должно носить уведомительный характер, оно превратилось в плеть, пряник и кнут. И сейчас с помощью прокатного удостоверения просто манипулируют прокатчиками и продюсерами. Минкультуры слишком много на себя берет. Иногда они аргументируют свои решения. По крайней мере, сейчас нигде аргументации фактически не опубликовано. Но Голливуд демократический, он всецело на стороне Джо Байдена. Том Хэнкс вообще принял решение уехать из Америки. В Америке организован океанский круиз на четыре года с посещением 140 стран, чтобы люди там пережили президентство Трампа. Поэтому этот фильм явно антитрампистский. Ну и если бы он вышел до выборов, то это была бы одна история, а после выборов решили, видимо, что лучше перебдеть, чем недобдеть», - сказал Шнейдеров.
При этом кинокритик уверен, что самому Трампу все равно на фильм о нем и на зарубежный показ картины. Шнейдеров также отметил, что фильм бессмысленно показывать в кинотеатрах нелегально, поскольку на него не будет большого спроса.
«Хотя самому Трампу на этот фильм абсолютно наплевать. А уж тем более на его заграничный показ, потому что в России нет его избирателей. Трамп свои голоса получил, выбор сделан. Ему на заграничный показ просто плевать. Также не думаю, что он будет пользоваться таким успехом, как фильмы Marvel или DC при нелегальном показе. Просто нет смысла (в нелегальном показе – ред. НСН)», - добавил он.
Российская премьера фильма «Ученик. Восхождение Трампа» была намечена на 31 октября, но по неизвестной причине картина временно выбыла из графика релизов. Позднее было объявлено, что фильм все же выйдет, но на две недели позже. Фильм был показан на нескольких фестивалях, включая Канны. Он уже вышел в ограниченный прокат в США и других странах. При бюджете примерно $15 млн он собрал $11,5 млн.
Ранее главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в разговоре с НСН отмечала, что больших сборов у картины не будет: фильм привлечет лишь тех, кто хоть как-то интересуется международной политикой, передает «Радиоточка НСН».
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