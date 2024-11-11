«Решили перебдеть!»: Шнейдеров об отказе в прокате фильму о Трампе

Российская премьера фильма «Ученик. Восхождение Трампа» была намечена на 31 октября, но по неизвестной причине картина временно выбыла из графика релизов. Позднее было объявлено, что фильм все же выйдет, но на две недели позже. Фильм был показан на нескольких фестивалях, включая Канны. Он уже вышел в ограниченный прокат в США и других странах. При бюджете примерно $15 млн он собрал $11,5 млн.

Ранее главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в разговоре с НСН отмечала, что больших сборов у картины не будет: фильм привлечет лишь тех, кто хоть как-то интересуется международной политикой, передает «Радиоточка НСН».

