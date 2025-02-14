Еще одна женщина подала иск о сексуальном насилии против рэпера Diddy

Еще одна женщина подала иск против американского рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом Diddy, обвиняя его в сексуальном насилии, домогательствах, изнасиловании и незаконном лишении свободы.

По данным портала TMZ, обвинения касаются периода с 2000 по 2022 годы и событий, произошедших в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на вечеринках, организованных рэпером.