Еще одна женщина подала иск о сексуальном насилии против рэпера Diddy
Еще одна женщина подала иск против американского рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом Diddy, обвиняя его в сексуальном насилии, домогательствах, изнасиловании и незаконном лишении свободы.
По данным портала TMZ, обвинения касаются периода с 2000 по 2022 годы и событий, произошедших в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на вечеринках, организованных рэпером.
Согласно тексту иска, женщина утверждает, что в 1999 году она встретила Diddy на VIP-вечеринке в Нью-Йорке. После того как рэпер подмешал ей наркотики, она почувствовала сонливость и слабость. Он предложил ей переночевать у него дома, где, по утверждению истицы, в течение нескольких часов совершал насильственные действия, игнорируя ее возражения. Когда действие наркотиков прошло, женщина потребовала уехать, и она покинула дом рэпера.
Женщина, которая пожелала остаться анонимной, подала иск против Diddy и нескольких его компаний, требуя компенсации за физический и психологический ущерб, передает «Радиоточка НСН».
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