«Так делали Эйзенштейн и Феллини»: Сокуров поддержал кастинг Кончаловского для «обычных людей»
Режиссер Александр Сокуров в эфире НСН подтвердил, что непрофессиональные актеры нередко работают в кино и могут быть «интересными» с точки зрения сходства с историческим персонажем.
Российский режиссер Александр Сокуров поддержал решение своего коллеги Андрея Кончаловского задействовать в съемках исторического проекта непрофессиональных актеров. В беседе с «Радиоточкой НСН» он подчеркнул, что таким приемом режиссеры пользовались с момента зарождения киноискусства.
Кончаловский ранее объявил кастинг в сериал о людях, которые «имели непосредственное отношение к Октябрьской революции» и о событиях с 1904 по 1924 гг. Режиссер призвал людей, которые обладают портретным сходством с историческими персонажами, оставить заявку. Он также напомнил, что неоднократно снимал в своих фильмах обычных людей, а не профессиональных артистов.
«Никаких сложностей здесь нет. В кино это принято и широко распространено, поэтому я думаю, что это абсолютно нормальный прием. В театре – нет, а в кино возможно. В этом нет никакого эксперимента, это обычное для кино решение. Еще на заре кинематографа этим занимались, так делал Эйзенштейн, снимал людей профессиональных и непрофессиональных, и Феллини так снимал людей, в этом нет ничего оригинального. Это несложно», - подтвердил Сокуров.
По словам режиссера, в кино действительно важно найти «интересного человека», который сможет воплотить нужный образ.
«В кино это вообще не является проблемой, в кино это просто и никаких сложностей в этом нет. Главное, найти интересного человека, и всё. Тогда всё наладится и пойдет как по маслу. Все зависит от замысла: иногда сходства можно добиваться попаданием в характер исторического персонажа, а не внешним, портретным сходством. Это все зависит от того, какую задачу ставит конкретный режиссер перед собой», - добавил Сокуров.
Ранее стало известно, что на Каннском фестивале в этом году Сокуров представит свой новый фильм «Сказка». Фестиваль пройдет с 17 по 28 мая.
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