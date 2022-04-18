«Так делали Эйзенштейн и Феллини»: Сокуров поддержал кастинг Кончаловского для «обычных людей»

Российский режиссер Александр Сокуров поддержал решение своего коллеги Андрея Кончаловского задействовать в съемках исторического проекта непрофессиональных актеров. В беседе с «Радиоточкой НСН» он подчеркнул, что таким приемом режиссеры пользовались с момента зарождения киноискусства.

Кончаловский ранее объявил кастинг в сериал о людях, которые «имели непосредственное отношение к Октябрьской революции» и о событиях с 1904 по 1924 гг. Режиссер призвал людей, которые обладают портретным сходством с историческими персонажами, оставить заявку. Он также напомнил, что неоднократно снимал в своих фильмах обычных людей, а не профессиональных артистов.