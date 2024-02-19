Режиссер Переверзев снимет фильм «Брат 4»
Режиссер фильма «Брат 3» Валерий Переверзев сообщил, что будет снимать продолжение.
«Объявляется кастинг актеров на главные роли и роли второго плана в полнометражный художественный фильм «Брат 4» (является продолжением предыдущего фильма). Съемки пройдут в одном из российских городов, а так же у подножья горы Фудзи в Токио. Жанр данной картины - хоррор», - написал режиссер в своих соцсетях.
Кинолента «Брат 3» столкнулась с нападками критиков из-за названия. Сам Переверзев не раз заявлял, что «Брат 3» не имеет отношения к двум фильмам Алексея Балабанова и не является попыткой сделать продолжение истории.
Ранее продюсер Юлия Переверзева в пресс-центре НСН рассказала, о чем на самом деле повествует фильм «Брат 3», отмечает «Радиоточка НСН». Тогда она назвала фильм сплошным произведением искусства, где каждый кадр можно ставить «в красивую раму».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru