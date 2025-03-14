На западе Москвы БПЛА попал в крышу жилого дома

Беспилотник попал в кровлю многоэтажного жилого дома в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным агентства, инцидент произошел на западе столицы. Дрон попал в навесную часть кровли здания.

На место инцидента прибыли спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО отразили атаку четырех БПЛА, которые летели на город, напоминает РЕН ТВ.

