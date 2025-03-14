Воробьев: В Подмосковье сбили три БПЛА
Атаку беспилотников отразили средства ПВО в Московской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.
«Два беспилотника сбиты над Балашихой — обломки одного... упали на строительную площадку в мкр. Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе мкр. Железнодорожный на ул. Свободы», - написал губернатор в Telegram-канале.
Кроме того, один дрон был сбит в микрорайоне Южная Битца в Ленинском округе. Обломки БПЛА рухнули на строящуюся многоэтажку, в которой пока не живут люди.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Ранее военные сбили беспилотник над Обнинском Калужской области, напоминает РЕН ТВ.
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