Режиссер «Легенды № 17» пока не планирует снимать фильм про Александра Овечкина
Режиссер фильма «Легенда № 17» о советском хоккеисте Валерии Харламове Николай Лебедев рассказал, что у него особое отношение к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который стал лучшим бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Замечательно, что происходит взятие новых высот. У меня к Овечкину особое отношение: он зять Веры Глаголевой, я очень любил ее и ценил. Он выдающийся хоккеист и мастер. Я понимаю, какой колоссальный труд стоит за этими цифрами и рекордами, — самоотверженность, самопожертвование», - сказал Лебедев в беседе с NEWS.ru.
Вместе с тем режиссер добавил, что пока не думал о фильме об Овечкине. По его словам, он рассмотрит такое предложение, если оно поступит.
В воскресенье, 6 апреля, Овечкин забросил шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» и стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя канадца Уэйна Гретцки. На счету россиянина сейчас 895 забитых шайб.
Следующей целью российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после установления рекорда по общему количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ станет 900-я шайба. Об этом НСН заявил его агент Глеб Чистяков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru