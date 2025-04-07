Режиссер «Легенды № 17» пока не планирует снимать фильм про Александра Овечкина

Режиссер фильма «Легенда № 17» о советском хоккеисте Валерии Харламове Николай Лебедев рассказал, что у него особое отношение к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который стал лучшим бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Замечательно, что происходит взятие новых высот. У меня к Овечкину особое отношение: он зять Веры Глаголевой, я очень любил ее и ценил. Он выдающийся хоккеист и мастер. Я понимаю, какой колоссальный труд стоит за этими цифрами и рекордами, — самоотверженность, самопожертвование», - сказал Лебедев в беседе с NEWS.ru.