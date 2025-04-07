Агент: Цель Овечкина – 900-я шайба за «Вашингтон Кэпиталз»
Агент российского хоккеиста рассказал НСН, что у Александра Овечкина еще год продлится контракт с «Кэпиталз», а очередная цель – 900 шайба за свою команду.
Следующей целью российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после установления рекорда по общему количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ станет 900-я шайба. Об этом НСН заявил его агент Глеб Чистяков.
Накануне Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Он забил гол в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс», доведя общее количество шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 895 в 1487 играх за карьеру. 39-летний капитан «Вашингтона» установил новый рекорд лиги, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах).
«Цели не обсуждали. Понятная и обсуждаемая следующая цифра - это 900. Будем к ней стремиться», - ответил Чистяков на вопрос НСН о том, какую следующую цель Овечкин перед собой поставил.
По словам агента хоккеиста, планы на ближайший год – продолжать работу в прежнем клубе.
«У Александра еще год контракта, он будет играть в хоккей за «Вашингтон Кэпиталс». Какие могут быть еще планы?», - добавил Чистяков.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил российского хоккеиста, нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по шайбам в НХЛ.
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