Агент: Цель Овечкина – 900-я шайба за «Вашингтон Кэпиталз»

Следующей целью российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после установления рекорда по общему количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ станет 900-я шайба. Об этом НСН заявил его агент Глеб Чистяков.

Накануне Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Он забил гол в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс», доведя общее количество шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 895 в 1487 играх за карьеру. 39-летний капитан «Вашингтона» установил новый рекорд лиги, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах).