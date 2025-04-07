Победа России и русских: Овечкин обновил рекорд Гретцки и сотворил историю

АВТО ОТ ГРЕТЦКИ И БЕЗУМИЕ

Достижение Уэйна Гретцки продержалось 26 лет. После того, как Овечкин забросил 895-ю шайбу в ворота «Айлендерс», чем побил предыдущий рекорд Гретцки в 894 шайбы, матч приостановили, чтобы наградить нового рекордсмена.

На историческом матче также присутствовала семья 39-летнего спортсмена: его мать Татьяна и супруга Анастасия с сыновьями Сергеем и Ильей. Также на игру приехал и сам легендарный Гретцки. Рекордсмен не пропустил и прошлую игру Овечкина против «Чикаго Блэкхокс», где тот повторил его рекорд и забросил 894-ю шайбу.

Сам Овечкин отметил, что посвящает свой великий гол своему отцу, а также другим членам семьи.

«Гол посвящаю всей своей семье, папе, брату, бабушкам, дедушкам, Вере Витальевне (Глаголевой, матери жены Овечкина - прим. НСН). Всем своим близким», - сказал он.

В интервью «Чемпионату» нападающий «Вашингтон Кэпиталз» также сказал, что счастлив, что теперь ему не будут задавать этот пресловутый вопрос о том, когда же он побьет рекорд Гретцки, а также пошутил, что пытается понять, «какие теперь будут вопросы».

Сам Гретцки искренне порадовался успеху коллеги и заявил, что подарит Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в регулярных матчах НХЛ. Такое заявление он сделал во время церемонии чествования Овечкина после его 895-й заброшенной шайбы. Россиянин в свою очередь отметил, что постарается этого достичь.

При этом позднее, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Овечкин опроверг, что Гретцки пообещал сделать ему такой подарок.