Победа России и русских: Овечкин обновил рекорд Гретцки и сотворил историю
После нового рекорда Александра Овечкина легендарный Уэйн Гретцки пообещал подарить ему авто после 900-го гола, в России отметили, что его рекорд не побьют еще 100 лет, а сам Овечкин посвятил победу семье и умершему отцу.
В воскресенье, 6 апреля, российский хоккеист Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» в Нью-Йорке переписал рекорд канадца Уэйна Гретцки и забросил 895-ю шайбу в «регулярках», став лучшим снайпером в истории НХЛ.
«Фанаты, весь мир, русские, - мы сделали это!», - воскликнул Овечкин после своего рекорда во время церемонии.
При этом сам хоккеист заявил, что счастлив, что такой рекорд поставил русский человек.
«Все в России, думаю, будут это отмечать. Русский человек — первый во всем мире по голам», — заявил хоккеист.
АВТО ОТ ГРЕТЦКИ И БЕЗУМИЕ
Достижение Уэйна Гретцки продержалось 26 лет. После того, как Овечкин забросил 895-ю шайбу в ворота «Айлендерс», чем побил предыдущий рекорд Гретцки в 894 шайбы, матч приостановили, чтобы наградить нового рекордсмена.
На историческом матче также присутствовала семья 39-летнего спортсмена: его мать Татьяна и супруга Анастасия с сыновьями Сергеем и Ильей. Также на игру приехал и сам легендарный Гретцки. Рекордсмен не пропустил и прошлую игру Овечкина против «Чикаго Блэкхокс», где тот повторил его рекорд и забросил 894-ю шайбу.
Сам Овечкин отметил, что посвящает свой великий гол своему отцу, а также другим членам семьи.
«Гол посвящаю всей своей семье, папе, брату, бабушкам, дедушкам, Вере Витальевне (Глаголевой, матери жены Овечкина - прим. НСН). Всем своим близким», - сказал он.
В интервью «Чемпионату» нападающий «Вашингтон Кэпиталз» также сказал, что счастлив, что теперь ему не будут задавать этот пресловутый вопрос о том, когда же он побьет рекорд Гретцки, а также пошутил, что пытается понять, «какие теперь будут вопросы».
Сам Гретцки искренне порадовался успеху коллеги и заявил, что подарит Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в регулярных матчах НХЛ. Такое заявление он сделал во время церемонии чествования Овечкина после его 895-й заброшенной шайбы. Россиянин в свою очередь отметил, что постарается этого достичь.
При этом позднее, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Овечкин опроверг, что Гретцки пообещал сделать ему такой подарок.
Комментируя новый рекорд Овечкина, Гретцки отметил, что знает, как трудно даются эти забитые шайбы, и поздравил семью великого хоккеиста.
«Я могу сказать вам из первых уст, я знаю, как трудно добиться 894, 895 голов — это нечто особенное. Я поздравляю не только Александра, но и его маму и папу, его семью, его жену и детей», - заявил он.
По словам Гретцки, он счастлив, что его семья с двумя сыновьями также присутствовали на этом легендарном событии.
Гретцки, ранее поздравляя Овечкина с достижением его рекорда в 894 шайбы 5 апреля, вспомнил и о своих русских корнях.
«Я счастлив за Алекса. Мой дедушка был русским, он был бы очень счастлив тому, что мой рекорд побьет русский. Алекс — молодец», - отметил он. Его цитату приводит The New York Times.
В свою очередь бомбардир «Питтсбург Пингвингз» (43-е место в списке снайперов НХЛ) Евгений Малкин заявил, что россиянин сотворил «настоящее безумие» и назвал этот рекордный гол одним из самых тяжелых.
«Ови, это настоящее безумие! Сегодня ты вошел в историю. Это один из самых тяжелых рекордов в хоккее…Я не видел ни одного игрока, который также безумно влюблен в эту игру. Ты достоин быть номером один», - приводит его слова РИА Новости.
Историческое событие в мире хоккея не осталось без внимания посольства России в США. Там поздравили Овечкина установкой нового рекорда, опубликовав 7 апреля сообщение в Telegram-канале диппредставительства. Там отметили, что самым приятным фактом стало то, что за российского бомбардира болела вся Америка.
«Отрадно, что в последние недели буквально вся Америка болела за покорение казавшегося вечным прежнего рекорда...Таким и должен быть спорт — вне границ и политики», — отметили в посольстве.
НЕ СТЕСНЯЛСЯ РОССИИ
В России ожидаемо с восторгом встретили долгожданный рекорд Овечкина. Так, глава Олимпийского комитета России, министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале заявил, что испытывает гордость за россиянина и российский спорт.
«В эпоху, когда мировой спорт стал ареной для политического противостояния, великий русский хоккеист вновь доказал, что настоящий чемпион пробьет любые барьеры и завоюет любовь болельщиков в любых обстоятельствах. Ведь Овечкин никогда не скрывал и не стеснялся своего паспорта, остается…в то же время одним из главных лиц мирового хоккея … и лучшим бомбардиром НХЛ», - заявил он.
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов вообще считает, что рекорд Овечкина никто не сможет побить ближайшее столетие.
«Русский парень, воспитанник советской школы станет недосягаемым в ближайшие 100 лет в плане рекордов. Может, он еще посягнет на совокупное количество голов и в плей-офф, и в регулярке», - подчеркнул он в беседе с ТАСС.
Фетисов также отметил тот факт, что Овечкин никогда не отказывался от своей страны, гимна и флага, что делает ему большую честь.
В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на рекорд Овечкина. В своем Telegram-канале он написал, что ждет после этого суицида чешского хоккеиста Доминика Гашека.
«895 — результат великого русского хоккеиста! P. S. Ждем суицида безумного чеха Гашека», — написал он.
Ранее бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек высказался о снайперском рекорде Овечкина, после того, как тот забил 894-ю шайбу. Он обвинил Овечкина в том, что тот никогда не осуждал события на Украине и что ему придется жить с осознанием того, что «из-за его публичного выступления убиты и искалечены огромное количество людей». Также Гашек посчитал, что к этому причастна и НХЛ, которая позволила российскому форварду играть после начала 2022 года.
НЕПОБИТЫЕ РЕКОРДЫ
Несмотря на то, что весь мир празднует долгожданный рекорд Овечкина, россиянину еще рано останавливаться на достигнутом. Так, Гретцки все еще обходит его по количеству шайб не в пустые ворота – 838 против 830 Овечкина. Однако очевидно, что и этот рекорд покорится ему в ближайшее время.
Также Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ только по голам в регулярных чемпионатах, однако если считать все его заброшенные шайбы, то выходит 967 в 1638 играх. Тогда как у Гретцки 1016 шайб в 1695 играх.
Что касается голов в домашних матчах, то на счету Овечкина 439 шайб. Здесь его обходит Горди Хоу (449 шайб дома) и все тот же Гретцки (492).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм «Батя-2. Дед» стал лидером кинопроката в России за выходные
- В Ярославле умер лидер молодежной политики Цветков
- В Кузбассе перевернулась аэролодка с людьми, трое пассажиров пропали
- Миллионный канал «ВЧК-ОГПУ» удален из Telegram
- Турция решила приостановить экспорт лимонов
- На Кубани упавший дрон ВСУ повредил железнодорожное полотно
- У северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
- Роскомнадзор сообщил о возможном ограничении работы зарубежных провайдеров хостинга
- Над территорией России сбили 19 украинских беспилотников
- В Москве «ГАЗель» влетела в переход в метро «Парк Победы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru