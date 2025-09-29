В Якутии введут систему возврата части затрат на создание фильмов
Система ребейтов может привлечь к работе над фильмами в Якутии сторонние компании, а также дополнительные средства в экономику, сказал НСН Степан Бурнашев.
Система ребейтов может помочь привлечь дополнительные средства в экономику Якутии, а также начать сотрудничество кинематографистов со сторонними компаниями. Однако пользоваться такой системой нужно разумно, имея достаточное количество инфраструктуры, сказал НСН якутский режиссер Степан Бурнашев.
Власти Якутии планируют ввести систему ребейтов — возврата части затрат на создание фильмов. О планах сообщил ТАСС глава республики Айсен Николаев. Он напомнил, что за последние шесть лет местные кинематографисты получили более 280 наград на престижных российских и международных фестивалях. Якутское кино стало узнаваемым брендом. По словам Бурнашева, ребейты при правильном подходе смогли бы внести весомый вклад в экономику региона.
«Естественно, при правильном использовании это очень способствовало бы привлечению сторонних компаний к съемкам в регионе и дополнительных средств в местную экономику. Но делать это нужно с умом и с определенной инфраструктурой — достаточным количеством светового оборудования, камер, объективов, автопарка, кинопавильонов и так далее», — сказал Бурнашев.
Собеседник НСН также позитивно отнесся к появлению в будущем нового кинопавильона в Якутии.
«Его еще не начали строить, но появление такого павильона способствовало бы увеличению количества оборудования и развитию инфраструктуры в целом, дабы регион стал намного привлекательнее для продукции местных кинематографистов, федеральных и иностранных компаний», — добавил режиссер.
В заключение Бурнашев рассказал, во сколько обходится создание авторского фильма.
«Это может быть малобюджетный проект с бюджетом 3 миллиона рублей или исторический фильм с бюджетом 200 миллионов рублей. Лично я работал с разными проектами, где бюджеты были и по 4-5 миллионов рублей, и по 35 миллионов рублей», — подытожил он.
Ранее Бурнашев заявил, что сотрудничество якутских режиссеров с известными российскими актерами или популярная история делает якутское кино заметным в афише российских кинотеатров, кроме того, жители Якутии с особым интересом относятся к проектам, которые снимают в республике, что помогает проектам получить хорошую кассу.
