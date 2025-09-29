«Естественно, при правильном использовании это очень способствовало бы привлечению сторонних компаний к съемкам в регионе и дополнительных средств в местную экономику. Но делать это нужно с умом и с определенной инфраструктурой — достаточным количеством светового оборудования, камер, объективов, автопарка, кинопавильонов и так далее», — сказал Бурнашев.

Собеседник НСН также позитивно отнесся к появлению в будущем нового кинопавильона в Якутии.

«Его еще не начали строить, но появление такого павильона способствовало бы увеличению количества оборудования и развитию инфраструктуры в целом, дабы регион стал намного привлекательнее для продукции местных кинематографистов, федеральных и иностранных компаний», — добавил режиссер.

В заключение Бурнашев рассказал, во сколько обходится создание авторского фильма.

«Это может быть малобюджетный проект с бюджетом 3 миллиона рублей или исторический фильм с бюджетом 200 миллионов рублей. Лично я работал с разными проектами, где бюджеты были и по 4-5 миллионов рублей, и по 35 миллионов рублей», — подытожил он.

Ранее Бурнашев заявил, что сотрудничество якутских режиссеров с известными российскими актерами или популярная история делает якутское кино заметным в афише российских кинотеатров, кроме того, жители Якутии с особым интересом относятся к проектам, которые снимают в республике, что помогает проектам получить хорошую кассу.

