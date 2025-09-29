Задержан бывший свердловский вице-губернатор Чемезов

Правоохранители задержали бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Об этом рассказала его адвокат Мария Кириллова в беседе с РИА Новости.

Защитник уточнила, что экс-чиновника задержало главное Следственное управление.

По данным СМИ, происходящее связано с делом о субсидиях правительства региона АО «ОТСК» (дочерней компании «Корпорации СТС»). Известно, что Чемезов указан как соответчик в иске Генпрокуратуры о передаче государству связанных с корпорацией компаний и имущества.

Олег Чемезов занимал пост вице-губернатора с 2021 года, он курировал политические вопросы. Чиновник ушел в отставку 25 сентября, напоминает РЕН ТВ.

