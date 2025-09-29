В подмосковном Воскресенске на фоне атаки БПЛА погибли бабушка с внуком
Два человека погибли на фоне атаки беспилотников в Воскресенске Московской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Как отметил губернатор, ночью на территории Воскресенска и Коломны сбили четыре БПЛА.
«В Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 6-летний внук», - написал Воробьев в Telegram-канале.
Кроме того, в нескольких домах в городе зафиксировали повреждения остекления и фасадов. Также при атаке было нарушено уличное освещение.
Воробьев пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь близким погибших.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырех дронов ВСУ над Московским регионом, напоминает 360.ru.
