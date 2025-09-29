В подмосковном Воскресенске на фоне атаки БПЛА погибли бабушка с внуком

Два человека погибли на фоне атаки беспилотников в Воскресенске Московской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Как отметил губернатор, ночью на территории Воскресенска и Коломны сбили четыре БПЛА.

«В Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 6-летний внук», - написал Воробьев в Telegram-канале.

Кроме того, в нескольких домах в городе зафиксировали повреждения остекления и фасадов. Также при атаке было нарушено уличное освещение.

Воробьев пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь близким погибших.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырех дронов ВСУ над Московским регионом, напоминает 360.ru.

ФОТО: Телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёева
