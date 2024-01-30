Режиссер Бурнашев назвал преимущества кинотеатров перед онлайн-платформами

Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что кассовые сборы новогоднего периода 2024 года на 38% превосходят сборы новогодних праздников 2020 года. При этом основную конкуренцию кинозалам составляют онлайн-платформы. Как пишет "Российская газета", появление популярных отечественных сериалов привлекало в онлайн-кинотеатры новых подписчиков, проредив посетителей кинозалов.

«В последнее время онлайн-платформы стали более популярны за счет сериалов, ведь любители ходить в кино все равно не посмотрят их на большом экране. Число зрителей онлайн-платформ увеличивается за счет сериального контента. А кино все равно будет на большом экране. К примеру, на долю якутских кинематографистов сборы составили около 100 миллионов, что больше, чем раньше. Понятно, что идет инфляция, рост цены на билет, но все равно есть динамика по количеству зрителей. Люди не стали ходить в кино реже», - пояснил Бурнашев.