Режиссер Бурнашев назвал преимущества кинотеатров перед онлайн-платформами
Онлайн-платформы не смогут вытеснить привычные кинозалы, так как сходить в кино - отдельная культура, заявил в эфире НСН якутский режиссер Степан Бурнашев.
Онлайн-платформы не смогут лишить зрителей традиционных кинотеатров, поскольку просмотр фильмов на большом экране остается частью отдельной культуры, заявил в интервью НСН якутский режиссер Степан Бурнашев.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что кассовые сборы новогоднего периода 2024 года на 38% превосходят сборы новогодних праздников 2020 года. При этом основную конкуренцию кинозалам составляют онлайн-платформы. Как пишет "Российская газета", появление популярных отечественных сериалов привлекало в онлайн-кинотеатры новых подписчиков, проредив посетителей кинозалов.
«В последнее время онлайн-платформы стали более популярны за счет сериалов, ведь любители ходить в кино все равно не посмотрят их на большом экране. Число зрителей онлайн-платформ увеличивается за счет сериального контента. А кино все равно будет на большом экране. К примеру, на долю якутских кинематографистов сборы составили около 100 миллионов, что больше, чем раньше. Понятно, что идет инфляция, рост цены на билет, но все равно есть динамика по количеству зрителей. Люди не стали ходить в кино реже», - пояснил Бурнашев.
Собеседник НСН также добавил, что для привлечения зрителей в кинотеатры важно создавать качественный контент.
«Смотреть кино на больших экранах с хорошим звуком – это все равно отдельная культура, люди будут ходить и смотреть кино. Но нужно учитывать, что важно создавать контент хорошего качества, чтобы не терять зрителя. Он привык, что идет в кинотеатр за качеством и хорошей историей», - резюмировал он.
Ранее Роман Исаев рассказал НСН о том, что январь 2024 года выдался удачным для кинотеатров. Большое количество киносетей смогли существенно нарастить свои показатели относительно 2023 года. При этом начиная с мая кинотеатры могут столкнуться с «провалом» по кассовым сборам, поскольку больших интересных проектов с высоким зрительским потенциалом в этот период не предвидится.
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