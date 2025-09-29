В Оренбургской области двое подростков сбежали из психбольницы
Двое подростков, сбежавших из Оренбургской областной клинической психиатрической больницы №2, разыскиваются отделом полиции №6 МУ МВД «Оренбургское». Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Оренспас» в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что разыскиваемые 27 сентября самовольно покинули медучреждение.
Один из подростков 2007 года рождения, рост юноши 165 см, он отличается плотным телосложением, азиатским типом лица и темными глазами. Второй разыскиваемый 2009 г. р. ростом 185 см, у подростка светло-русые волосы и голубые глаза.
Ранее в психиатрической больнице № 1 Нижнего Новгорода пациент напал на двух санитарок, женщинам потребовалась медицинская помощь, пишет 360.ru.
