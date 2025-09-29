В Белгороде три человека пострадали от ракетных обстрелов ВСУ

Два ракетных обстрела зафиксировали в Белгороде за минувшие сутки. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Белгород подвергся двум ракетным обстрелам с применением 6 боеприпасов. Количество пострадавших увеличилось до трех человек», - написал губернатор в Telegram-канале.

Как отметил Гладков, ночью за помощью врачей обратился 17-летний подросток с баротравмой. Пострадавшие проходят лечение в медучреждениях города.

На минувшей неделе при ракетном обстреле Белгорода пострадали пять человек, напоминает 360.ru.

