В Белгороде три человека пострадали от ракетных обстрелов ВСУ
29 сентября 202509:00
Два ракетных обстрела зафиксировали в Белгороде за минувшие сутки. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Белгород подвергся двум ракетным обстрелам с применением 6 боеприпасов. Количество пострадавших увеличилось до трех человек», - написал губернатор в Telegram-канале.
Как отметил Гладков, ночью за помощью врачей обратился 17-летний подросток с баротравмой. Пострадавшие проходят лечение в медучреждениях города.
На минувшей неделе при ракетном обстреле Белгорода пострадали пять человек, напоминает 360.ru.
15 мая 2023
