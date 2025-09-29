Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая

Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла на 48-м году жизни. Об этом сообщили в Федерации бокса России.

Объединение назвало смерть спортсменки большой утратой для всей боксерской семьи.

«Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны. Память о ней навсегда останется с нами», - подчеркнули в ФБР.

Причины смерти чемпионки не называются.

Ирина Синецкая была самой титулованной спортсменкой женского бокса, на ее счету 11 побед на чемпионатах России, три - на чемпионатах мира и пять - на первенствах Европы.

Ранее в возрасте 46 лет умер бывший чемпион мира по боксу Рики Хаттон, пишет 360.ru.

