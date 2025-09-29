СМИ: ЕС может принять решение по конфискации активов РФ к концу октября

Страны Евросоюза намерены принять решение по замороженным активам России в конце октября. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Первое обсуждение запланировано на саммите лидеров ЕС в Копенгагене.

«Цель - заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана», - указал источник.

По его словам, сейчас сообщество «находится в серой зоне».

Ранее СМИ сообщили, что ЕС может выделить «репарационный кредит» Украине за счет замороженных активов РФ без единогласного одобрения всех стран союза, пишет 360.ru.

