СМИ: ЕС может принять решение по конфискации активов РФ к концу октября
Страны Евросоюза намерены принять решение по замороженным активам России в конце октября. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
Первое обсуждение запланировано на саммите лидеров ЕС в Копенгагене.
«Цель - заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана», - указал источник.
По его словам, сейчас сообщество «находится в серой зоне».
Ранее СМИ сообщили, что ЕС может выделить «репарационный кредит» Украине за счет замороженных активов РФ без единогласного одобрения всех стран союза, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В подмосковном Воскресенске на фоне атаки БПЛА погибли бабушка с внуком
- В Оренбургской области двое подростков сбежали из психбольницы
- Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая
- В Белгороде три человека пострадали от ракетных обстрелов ВСУ
- В России предложили учредить День Защитницы Отечества
- «Украденное» голосование: Партия Санду сохранила большинство в Молдавии
- СМИ: ЕС может принять решение по конфискации активов РФ к концу октября
- При атаке БПЛА в Воронежской области поврежден частный дом
- Рютте рассчитывает, что украинский конфликт закончится переговорами
- Шерпа: Безработица в России самая низкая в G20
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru