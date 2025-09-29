В России предложили учредить День Защитницы Отечества

День женщин-военнослужащих (День Защитницы Отечества), который будет отмечаться 29 сентября, следует учредить в России, считает руководитель межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов. Об этом пишет РИА Новости.

Общественник направил соответствующее предложение спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Новую памятную дату могут внести в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Как отметил Корсунов, именно 29 сентября 1806 года дочь сарапульского городничего Надежда Андреевна Дурова присоединилась к казачьему полку, надев казачью форму и взяв мужское имя Александр Соколов, а в дальнейшем она стала первой женщиной-офицером в Российской императорской армии.

«Образ Надежды Дуровой... отражает архетип русской женщины-воительницы, готовой к жертве и подвигу ради Родины. Этот образ имеет глубокие исторические корни», - подчеркнул общественник.

Корсунов обратил внимание, что сегодня в структурах Минобороны служат более 350 тысяч женщин, около 45 тысяч из них имеют воинские звания, почти 5 тысяч — офицеры. Около 1 тысячи женщин-военнослужащих участвуют в специальной военной операции. По мнению Корсунова, учреждение нового памятного дня станет данью уважения исторической памяти и проявлением заботы о женщинах-военнослужащих, поможет обществу «видеть в служении Родине высшую ценность».

