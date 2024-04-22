Фильм «Карина» стал самым кассовым в якутском кино, заработав 34,8 млн рублей

Ранее самым кассовым якутским фильмом была картина Степана Бурнашева «Айта», которая за все время проката заработала 26,4 миллиона рублей, а за те же одиннадцать — 18,1 миллиона рублей.

Студия Art Doydu вложила в фильм около 30 миллионов рублей. Режиссером киноленты стала Марианна Сиэгэн. Лента основана на реальных событиях 2014 года. Главной героиней является четырёхлетняя девочка Карина Чикитова из Олекминского района Якутии, которая заблудилась в лесу. В кинокомпании отметили, что «Карина» - это история храброй девочки, которая 12 дней скиталась по глухой тайге и смогла выжить там, «где умирали даже взрослые люди».

Ранее Бурнашев заявил «Радиоточке НСН», что фильм «Карина» — замечательная жизнеутверждающая история, которую ждут не только рекордные сборы, но и призы на кинофестивалях.

