MACAN, Баста и ICEGERGERT оказались в фаворитах у российских студентов
Самым прослушиваемым треком у российских студентов стал «БАНК» в исполнении ICEGERGERT и Zivert, рассказали НСН в «КИОН Музыке».
Самым популярным треком у российских студентов стал сингл «БАНК» в исполнении ICEGERGERT и Zivert. Об этом НСН рассказали в стриминговом сервисе «КИОН Музыка».
Второе место занял дуэт Sabi и MIA BOYKA с композицией «Базовый минимум», а третье — песня «Жиганская» от Jakone и Kiliana.
В десятку хитов также вошли «Силуэт» (Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд), «Наследство» (ICEGERGERT и SKY RAE), «Шёлк» (Ваня Дмитриенко), «С неба» (ELMAN и TRIDA), «Иордан» (MONA), «Худи» (Джиган, ARTIK & ASTI и NILETTO), а замкнул топ‑10 трек «Асфальт» (Jakone и Kiliana).
Среди исполнителей лидирующие позиции по числу прослушиваний занял MACAN, за ним следуют Баста, ICEGERGERT, Jakone и Big Baby Tape, а также Ваня Дмитриенко, A.V.G, ЛСП, Aarne и MONA.
Что касается региональной активности, наибольшая интенсивность прослушиваний на пользователя зафиксирована в Ленинградской области. Вторую и третью строчки заняли Московская и Самарская области, далее расположились Забайкальский край и Республика Саха.
Исследование проводилось сервисом ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января. Сервис проанализировал музыкальные предпочтения молодежи за последние полгода — с 19 июля 2025 года по 19 января 2026 года. В фокусе оказалась аудитория 18-23 лет — в основном студенты вузов.
Ранее основатель портала «TopHit», продюсер Игорь Краев в эфире НСН рассказал, что ИИ-песни со временем поднимут стоимость композиций, созданных человеком.
