Рэперу Моргенштерну запретили въезд в Дубай

Моргенштерн отметил, что у него не было резидентства в Объединенных Арабских Эмиратах. Исполнитель приезжал в страну как турист.

По словам рэпера, ему отказали в продлении визы. Власти ОАЭ не прокомментировали запрет на въезд.

Исполнитель считает, что одной из причин может быть недавнее интервью Ксении Собчак. В настоящее время музыкант находится на Бали.

По информации Telegram-канала Mash. Рэперу Оксимирону (Мирон Федоров, признан иноагентом в РФ) грозит штраф и запрет на выступления в ОАЭ из-за публичных политических высказываний, сообщает «Радиоточка НСН».

