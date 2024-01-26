Рэперу Моргенштерну запретили въезд в Дубай
Российскому рэперу Алишеру Моргенштерну (признан иноагентом в России) запретили въезд в Дубай. Об этом музыкант рассказал в видеоролике в своем YouTube-канале.
Моргенштерн отметил, что у него не было резидентства в Объединенных Арабских Эмиратах. Исполнитель приезжал в страну как турист.
По словам рэпера, ему отказали в продлении визы. Власти ОАЭ не прокомментировали запрет на въезд.
Исполнитель считает, что одной из причин может быть недавнее интервью Ксении Собчак. В настоящее время музыкант находится на Бали.
По информации Telegram-канала Mash. Рэперу Оксимирону (Мирон Федоров, признан иноагентом в РФ) грозит штраф и запрет на выступления в ОАЭ из-за публичных политических высказываний, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru