Писатель Цыпкин поддержал идею создания театра для современных авторов

По его словам, это позволит молодым драматургам не опускать руки, кроме того, появление того театра позволит осмысливать актуальные события.

«У нас очень мало произведений на тему последних пяти лет, хотя в стране и мире произошли серьезные события: от ковида до специальной военной операции», - подчеркнул писатель.

Он также пояснил, что современной драматургии сейчас сложно конкурировать с классикой так, как в каждом театре обязательно должна быть своя постановка по «Вишневому саду», «Чайке» и «Гамлету».

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о трудностях с постановками современных пьес, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

