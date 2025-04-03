Писатель Цыпкин поддержал идею создания театра для современных авторов

Российский писатель и драматург Александр Цыпкин поддержал предложение Захара Прилепина создать новый театр, где будут ставить пьесы современных авторов, передает ТАСС.

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По его словам, это позволит молодым драматургам не опускать руки, кроме того, появление того театра позволит осмысливать актуальные события.

«У нас очень мало произведений на тему последних пяти лет, хотя в стране и мире произошли серьезные события: от ковида до специальной военной операции», - подчеркнул писатель.

Он также пояснил, что современной драматургии сейчас сложно конкурировать с классикой так, как в каждом театре обязательно должна быть своя постановка по «Вишневому саду», «Чайке» и «Гамлету».

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о трудностях с постановками современных пьес, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба проекта «БеспринцЫпные чтения»
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