Рэпер Vacío вышел из спецприёмника

Встречать его приехали адвокат, продюсер, друзья и родственники, которые принесли тёплых вещей, так как опасались повторного задержания.

Адвокат музыканта сообщил, что всё это время его подзащитный правил не нарушал, сотрудникам не грубил, вёл себя достойно.

Ранее Vacio, попавший за решетку после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, обвинил в скандале вокруг нее экс-солистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

