Премьер Италии посетила Трампа с неанонсированным визитом
Глава итальянского правительства Джорджа Мелони посетила избранного президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По данным NBC News, визит Мелони заранее не анонсировали.
О чем именно говорили политики в Мар-а-Лаго, не сообщается. По версии источников NBC News, Мелони планировала обсудить с Трампом украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и торговлю.
«Это очень волнительно. Я здесь с фантастической женщиной, премьер-министром Италии. Она действительно взяла Европу штурмом», — заявил Трамп журналистам после встречи с Мелони.
Джорджа Мелони стала последним в короткой череде иностранных лидеров, которые посетили Трампа во Флориде после выборов 5 ноября. Ранее политик встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и главой правительства Венгрии Виктором Орбаном. Последний призвал молиться за Трампа до момента инаугурации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru