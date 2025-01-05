Украинские беспилотники атаковали один из округов Белгородской области

Войска Украины запустили дроны по объектам в Валуйском районе Белгородской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков

Два дрона ВСУ, уточнил чиновник, ударили по легковому автомобилю на трассе у села Борки. Судя по опубликованному Гладковым видео, автомобиль сгорел полностью.

ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области

Кроме того, еще один беспилотник атаковал нежилое здание в селе Долгое. На местах уже работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее в воскресенье, 5 января, FPV-дрон атаковал сельхозтехнику в Белгородской области. Водитель трактора получил несколько осколочных ранений, его госпитализировали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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