СМИ: Великобритания беззащитна перед «Орешником» и другими баллистическими ракетами

Британская территория практически беззащитна от возможной атаки с применением баллистических ракет без ядерного заряда — таких, как российский «Орешник». Об этом сообщает The Sunday Times.

Издание поясняет, что во времена холодной войны британские стратеги предполагали возможной атаку на Соединенное Королевство только ядерными боеголовками. Однако в последний год в мире растет применение баллистики с неядерными зарядами.

СМИ: ФРГ практически беззащитна перед ракетной системой «Орешник»

В качестве примера таких ракет газета приводит российский «Орешник» и массированную ракетную атаку Ирана против Израиля. По мнению авторов материала, Лондон не сможет ответить на подобное развитие событий.

«У Великобритании нет наземных средств ПВО для защиты критически важной инфраструктуры или населенных пунктов от баллистических ракет», — утверждает The Sunday Times.

Германия сейчас также не имеет эффективной системой защиты от российской ракетной системы «Орешник». К такому выводу ранее пришли аналитики Bild, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: портал объясняем.рф
ТЕГИ:ОружиеРакетыВеликобританияБаллистическая Ракета

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