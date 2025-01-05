СМИ: Байден запланировал важные выступления на последние дни в Белом доме

Затем политик намерен обратиться к стране в прощальном выступлении. По данным NBC News, ни одна из речей еще не подготовлена полностью. Байден разработал лишь контуры и темы предстоящих выступлений.

По словам источников издания, знакомых с планами президента, ожидается, что в своей прощальном обращении Байден обратится к американцам с посланием на будущее и поразмышляет о десятилетиях своей государственной службы, включая четыре года в Белом доме.



Также предполагается, что традиционное обращение будет выдержано в том же духе, что и прощальные речи некоторых недавних предшественников Байдена, включая бывших президентов Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона , которые выступали с прощальными речами из Белого дома.



На 20 января запланирована инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Эта церемония может впервые пройти с приспущенными флагами — из-за смерти Джимми Картера, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

