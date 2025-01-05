СМИ: Байден запланировал важные выступления на последние дни в Белом доме
Американский лидер Джо Байден планирует выступить с двумя важными речами перед тем, как покинуть свой пост. Об этом сообщают источники NBC News в Белом доме.
Первая речь будет посвящена внешней политике. Ожидается, что Байден выступит с ней сразу после возвращения из поездки в Италию 12 января.
Затем политик намерен обратиться к стране в прощальном выступлении. По данным NBC News, ни одна из речей еще не подготовлена полностью. Байден разработал лишь контуры и темы предстоящих выступлений.
По словам источников издания, знакомых с планами президента, ожидается, что в своей прощальном обращении Байден обратится к американцам с посланием на будущее и поразмышляет о десятилетиях своей государственной службы, включая четыре года в Белом доме.
Также предполагается, что традиционное обращение будет выдержано в том же духе, что и прощальные речи некоторых недавних предшественников Байдена, включая бывших президентов Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона , которые выступали с прощальными речами из Белого дома.
На 20 января запланирована инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Эта церемония может впервые пройти с приспущенными флагами — из-за смерти Джимми Картера, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru