Вучич заявил о готовности выкупить долю России в NIS
Белградские власти готовы выкупить доли «Газпрома» и «Газпром нефти» в энергетической компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич, его процитировало местное издание Informer.
Политик уточнил, что Белград может выкупить доли российских энергоконцернов в том случае, если американские власти введут санкции против NIS. По словам Вучича, некий официальный документ о таких рестрикциях передадут ему в «ближайшие дни».
Президент Сербии добавил, что вопрос о том, сохранятся ли санкции против NIS, если российским будет принадлежать 40% акций этого предприятия, остается открытым. Он допустил, что «американцы могут потребовать, чтобы российского присутствия вообще не было».
«У нас сейчас есть деньги, чтобы выкупить NIS. <…> для выкупа долей Газпрома и Газпром нефти понадобится 600 миллионов евро», — указал Вучич.
В середине декабря 2024 года Вучич утверждал, что в ближайшее время США могут ввести санкции против NIS. Сербия владеет только 29,87% акций этой компании — 50% принадлежит «Газпром нефти», еще 6,15% — «Газпрому».
Сербская NIS считается одной из крупнейших энергокомпаний в Юго-Восточной Европе. Концерн также обеспечивает большую часть поступлений в государственный бюджет Сербии. Корпорация ведет разведку, добычу и переработку нефти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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