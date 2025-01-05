Украинский дрон ранил 17-летнюю девушку в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль на трассе в Белгородской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как уточнил губернатор, инцидент произошел в хуторе Екатериновка Волоконовского района. При детонации дрона пострадали два человека — 17-летняя девушка и женщина.
Обеих госпитализируют в ближайшую областную больницу. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Ранее ВСУ атаковали тот же Валуйский округ дронами. Два беспилотника нанесли удары по автомобилю на дороге.
Кроме того, украинский дрон врезался и в трактор на поле у села Черемошное. Водитель сельхозтехники получил осколочные ранения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Италии посетила Трампа с неанонсированным визитом
- Вучич заявил о готовности выкупить долю России в NIS
- Украинский дрон ранил 17-летнюю девушку в Белгородской области
- СМИ: Великобритания беззащитна перед «Орешником» и другими баллистическими ракетами
- Украинские беспилотники атаковали один из округов Белгородской области
- СМИ: Байден запланировал важные выступления на последние дни в Белом доме
- Более 30 дельфинов погибли из-за разлива мазута в Керченском проливе
- Руководство Нововоронежской АЭС сообщило о штатной работе станции
- Участники игры «Зима в Москве» посетили площадки проекта почти 120 тысяч раз
- СМИ: Украинский дрон попытался ударить по АЭС под Воронежем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru