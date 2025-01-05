Украинский дрон ранил 17-летнюю девушку в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль на трассе в Белгородской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как уточнил губернатор, инцидент произошел в хуторе Екатериновка Волоконовского района. При детонации дрона пострадали два человека — 17-летняя девушка и женщина.

Украинские беспилотники атаковали один из округов Белгородской области

Обеих госпитализируют в ближайшую областную больницу. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Ранее ВСУ атаковали тот же Валуйский округ дронами. Два беспилотника нанесли удары по автомобилю на дороге.

Кроме того, украинский дрон врезался и в трактор на поле у села Черемошное. Водитель сельхозтехники получил осколочные ранения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДроныВСУБелгородская областьБеспилотники

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