Сергей Собянин рассказал о бесплатных спортивных тренировках для москвичей

Более 212 тысяч человек приняли участие в инициативах «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные» в 2024 году. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Как уточнил чиновник, за прошлый год в проекте «Мой спортивный район» участвовали более 140 тысяч москвичей. Соревнования проводились по 15 видам спорта, площадки для этого власти открыли в 100 районах российской столицы.

Собянин рассказал, где в Москве покататься на сноуборде и горных лыжах

«Этой зимой горожане катаются на коньках и лыжах и занимаются фитнесом под руководством 150 профессиональных тренеров на 115 локациях», — добавил мэр Москвы Сергей Собянин.

В летний сезон программы включали занятия йогой, ушу, роллер-спортом, баскетболом, футболом, настольным теннисом и бадминтоном. Занятия проходили на 114 городских площадках. Весной и осенью особой популярностью пользовались беговые и фитнес-активности.

Не меньший энтузиазм вызвал у москвичей и проект «Спортивные выходные». В прошлом году в нем приняли участие более 72 тысяч человек. Они могли выбрать из 15 дисциплин на 17 оригинальных площадках.

«География площадок постоянно расширяется. В прошлом году добавились живописные причалы в Нагатинском затоне, на Братеевской и Краснопресненской набережных, набережных Марка Шагала и в парке «Печатники», Центральный детский магазин и другие локации», — указал Сергей Собянин.

Ранее Сергей Собянин рассказал, где в Москве покататься на сноуборде и горных лыжах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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