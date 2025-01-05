Шольц назвал ложью сообщения о своем визите в Москву к Путину

Немецкое правительство собирается «предпринять юридические шаги» в ответ на информацию о визите Шольца в Москву, которую распространил депутат бундестага Родерих Кизеветтер. Об этом в беседе с Tagesschau сообщил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.

В субботу, 4 января, Кизеветтер в своем профиле в социальной сети Х заявил, что «видит все больше признаков того, что Шольц отправится в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля». Депутат утверждал, что в марте также пройдет встреча президента России и Дональда Трампа.

Депутат ХДС: Шольц может встретиться с Путиным до выборов в Бундестаг

Планы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным сам Шольц отверг. Заявление Кизеветтера он назвал ложью. С такой же оценкой высказывания депутата выступил и Хебештрайт.

Слухи о том, что Шольц якобы планирует в ближайшие дни посетить Москву для переговоров с Владимиром Путиным, еще в середине декабря распространило немецкое издание Der Spiegel. 15 ноября Шольц и Путин провели первый за два года телефонный разговор, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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